Das NLA-Team des HSC Suhr Aarau hat die Finalrunde 2018 mit einem 28:19-Heimsieg gegen den BSV Bern Muri abgeschlossen und trifft nun in den Playoff-Viertelfinals auf den Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen. Vor 879 Zuschauerinnen und Zuschauern konnten beide Teams leider alles andere als in Vollbesetzung antreten, für die diversen angeschlagenen und geschonten Spieler traten dafür beidseits zahlreiche Nachwuchshoffnungen in Erscheinung, die zu gefallen wussten.



Die Startformation des HSC Suhr Aarau bestand an diesem, letzten Spiel der Finalrunde 2018 aus sechs Eigengewächsen sowie Torhüter Dario Ferrante. Lukas Laube begann nämlich am Kreis, Ilan Baumann im Rückraum neben Tim Aufdenblatten sowie Raphael Rohr und auf den Flügeln zogen die Dauerbrenner Timothy Reichmuth und Patrick Strebel gar durch. Bis zum 4:4 in der 9. Spielminute vermochte der Gastgeber dabei vorzulegen, dann schlichen sich die ersten Fehler und Fehlwürfe ein, die es dem BSV Bern Muri erst- und letztlich gar letztmals erlauben sollten in Führung zu gehen (4:6 12.). Ilan Baumann besorgte per Doppelschlag den schnellen Ausgleich und dann warf Timothy Reichmuth ebenfalls per Doppelschlag die erneute Zwei-Tore-Führung heraus, bei der sich das Skore in der Folge bis kurz vor der Pause einpendelte. Weil Isailovic, Zehnder und Aufdenblatten innert zwei Minuten vor der Halbzeit noch trafen, fiel die Pausenführung mit 15:11 gar etwas höher, aber aufgrund des Spielverlaufs nicht minder verdient aus.

Elf Minuten, acht technische Fehler und zwei Fehlwürfe der Berner später war die Partie dann in der 41. Spielminute beim Stand von 22:12 bereits zu Gunsten des überzeugenderen HSC Suhr Aarau gelaufen. Angeführt vom angeschlagenen Tim Aufdenblatten und dem beeindruckend-abgeklärten Timothy Reichmuth wussten die Hausherren den Gegner an diesem Abend aus ihrer stabilen und gefürchteten Abwehr heraus zu kontrollieren und stets auf Distanz zu halten. In Dario Ferrante hatte das Team zudem ihren überragenden Rückhalt, der 43% der Würfe, die auf sein Gehäuse abgefeuert wurden, entschärfte und damit seine Gegenübern Rosenberg (10%) und Marjanac (14%) überragte.

Am Ende feierte das NLA-Team des HSC Suhr Aarau einen auch in der Art und Weise äusserst erfreulichen, hochverdienten 28:19-Heimsieg, der im Hinblick auf die nun bevorstehenden Playoffs und der damit verbundenen, erhofften Rückkehr des einen oder anderen Leistungsträgers, viel Selbstvertrauen gibt. In den Viertelfinals wartet kein Geringerer als der Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen, der seinerseits zum Abschluss eine empfintliche Auswärtsniederlage bei Wacker Thun hinnehmen musste. Die Serie wird bereits am kommenden Donnerstag, 22. März 2018 mit dem TV-Spiel (20.30 Uhr live bei MySports) in der BBC-Arena lanciert. Das erste Heimspiel wird am Mittwoch, 28. März 2018 um 20.00 Uhr in der Schachenhalle angesetzt werden (der detaillierte Viertelfinal-Spielplan folgt) - HOPP HSC!



HSC Suhr Aarau - BSV Bern Muri 28:19 (15:11)

Schachenhalle Aarau - 879 Zuschauer, SR: Anthamatten/Wapp.

HSC Suhr Aarau: Ferrante (11 Paraden), Büsching (1 Parade), Reichmuth (6/2), Isailovic (4), Baumann (3), Aufdenblatten (7), L. Strebel (1), Zehnder (2), Rohr (1), Laube (1), P. Strebel (1), Slaninka (2), Graber, Christ, Prachar.

BSV Bern Muri: Rosenberg (1 Parade), Marjanac (3 Paraden), Freiberg (3), Lengacher (1), Moggi (3), Schneeberger (4), Getzmann (3/3), Striffeler (2), Rohr (2), Arn (1), Rathgeb, Szymanski, Spinola, Strahm, Heer.