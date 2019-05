Die Saison 2018/2019 war für den Eislaufclub-St. Jakob Basel die erfolgreichste der vergangen Jahre und die eingeleitete Weiterentwicklung des Clubs zeigt die ersten beträchtlichen Erfolge. Kimmy Repond wurde zum dritten mal in Folge Schweizermeisterin.

Anna La Porte wurde nach dem Gewinn der letztjährigen Schweizermeisterschaft in diesem Jahr bei den Junioren hervorragende Zweite. Beide Läuferinnen sind in der Junioren Nationalmannschaft und man darf gespannt sein was in der Zukunft von beiden zu sehen sein wird. Wir freuen uns beide Läuferinnen am diesjährigen Schaulaufen begrüssen zu dürfen.