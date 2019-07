Heute Samstag, 29.06.2019 fand eine der grössten Judo Gurtprüfungen diesen Jahres im Dojo Kanti Wettingen des Judoclubs Baden-Wettingen statt. Stolze 24 Judokas stellten sich der Prüfung. Anita Weissbarth, TK-Chefin führte in gewohnter Manier durch den Vormittag und half mit wichtigen Tipps & Tricks.

Exkurs über die Schülergrade

Im Judo beginnt man mit dem weissen Gurt. Je mehr man an Techniken vorweisen kann, desto dunkler wird die Farbe des Gurtes. Ab dem schwarzen Gürtel, dem Meistergrad kann die Prüfung nicht mehr innerhalb des Clubs absolviert werden, sondern man muss das Gelernte an einer vom Schweizerischen Judo & Ju Jitsuverband vorgesehenen Prüfung zeigen.

Verdiente Lorbeeren

Viele Kinder und Jugendliche haben in den letzten Monaten intensiv geübt und hart gearbeitet und führten der dreiköpfigen Prüfungskommission des Judoclub Baden-Wettingen sowie den anwesenden Eltern und Zuschauern wunderschöne Judotechniken und sehr hoch stehende Prüfungselemente vor. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass an diesem Tag alle Kandidaten die Prüfung mit Bravour bestanden haben und beim anschliessenden Apéro auf die nun mit einem höheren Grad ausgezeichneten Judokas angestossen werden konnte. Der Judoclub Baden-Wettingen gratuliert folgenden Judokas zur bestandenen Prüfung und wünscht allen weiterhin viel Erfolg und Spass beim Judosport:

Gelbgurt:

Fabian Rahm Anastasia Mamalis Lucie Herde Nathan da Silva Samuel Mohr Nora Hoffmann Mathwey Müller Andrej Widmer Gabriel Singer Felix Haubitz Alexander Mohr Karma Zobrist Eusebio Agilar Constantinos Karakasis Thiago da Silva Leo Bucher

Orangegurt:

Dominik Weissbarth Viktor Vukasin David Gjorgiev Darius Meier Louis Scheiber Siro Schmid

Grüngurt:

Paul Geissendöfer

Braungurt:

Thomas Mohr

Wer selber einmal teilnehmen möchte und Interesse an einem Judo-Probetraining hat, als Erwachsener oder als Kind, kann sich bei unserem Sekretariat melden: 079 / 932 41 52 oder info©jcbw.ch.

