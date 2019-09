Donnerstag, 26. September 2019 um 20.30 Uhr in der Stadthalle in Olten

Cupmatch gegen NLB-Vetreter

Die Herren treffen im 1/16-Final des Cups auf einen Vertreter der zweithöchsten Spielklasse. Nach dem klaren Sieg gegen die Seen Tigers gastiert nun die SG Wädenswil/Horgen in der Stadthalle. Die Zürcher sind schlecht in die Meisterschaft gestartet und liegen nach vier Spielen ohne Punktgewinn auf dem zweitletzten Platz. Sicher wollen sie sich im Spiel gegen den HVO rehabilitieren und mit einem Erfolg den nötigen Schwung für die kommenden Aufgaben in der Meisterschaft holen. Trotz schlechtem Saisonstart steigen sie als klarer Favorit in diese Begegnung. Die Oltner ihrerseits haben nichts zu verlieren und können unbeschwert ins Spiel steigen. Anpfiff ist am Donnerstag um 20.30 im Kleinholz. Im Anschluss an die Partie werden die 1/8-Finals ausgelost.

Marco Lorenz