Musik, die unter die Haut und in die Beine geht – das bietet die Stadtmusik Olten am 4. Mai ihrem Publikum bei einem abwechslungsreichen Abend voller wunderschöner, eingängiger, aber auch rhythmischer und mitreissender Melodien.

Ein bunter Musik-Strauss

Unter dem Motto «Hereinspaziert» hat die Stadtmusik ein Programm auf die Beine gestellt, in welchem für jeden und jede etwas dabei ist. Das Konzert startet ganz dem Motto entsprechend mit dem Stück «Hereinspaziert». Dieser Walzer stammt aus der Feder des österreichischen Komponisten Carl Michael Ziehrer und gehört zur Operette «Der Schatzmeister».

Im Sinne eines Konzertes für jeden Musikgeschmack folgt mit «The Pink Panther Theme» bereits der erste Themenwechsel in die Welt des rosaroten Panthers. Der Titelsong der Reihe wurde von Henry Mancini geschrieben und war 1965 für den Academy Award (Oscar) als beste Filmmusik nominiert. Mit dem nächsten Stück «A Song for Léa» widmete der schottische Tubist und Dirigent James Gourlay seiner Frau Léa ein wunderschönes Werk.

Weitere Highlights des Konzerts bilden unter anderem «Welcome to the Jungle» von der berühmten US-amerikanischen Hard-Rock-Band Guns N’ Roses, das Schlagzeugsolo «Fascinating Drums» von Ted Huggens, «Out of Africa» aus dem gleichnamigen Film sowie «Der Schlittschuhläufer» von Emil Waldteufel.

Hörgenuss und Gaumenschmaus

Neben musikalischer Unterhaltung bietet der Konzertabend der Stadtmusik auch kulinarischen Genuss. Nach einigen Jahren, in denen eine Verpflegung nach dem Konzert nicht möglich war, können sich die Gäste der Stadtmusik in diesem Jahr mit feinem Essen und erfrischenden Getränken verköstigen lassen.

Die Stadtmusik Olten und ihr Dirigent Marco Müller freuen sich darauf, zahlreiches Publikum zu einem unterhaltsamen, abwechslungsreichen Abend am Samstag, 4. Mai 2019 um 20.00 Uhr im Stadttheater Olten begrüssen zu dürfen.

(Text: Tanja Tschan)