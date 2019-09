Vereinigung Kirchdorf

Herbstanlass vom 07. September 2019

Die Vereinigung Kirchdorf führte am 07. September 2019 bereits zum vierten Mal den Herbstmarkt durch, welcher um und in der Zähnteschüür in Kirchdorf stattfand.

Fleissige Helfer räumten morgens früh die Schüür aus, stellten die Markttische bereit, installierten die Kaffeestube und waren bereits bei guter Laune.

Die Aussteller richteten ab 09.30 Uhr ihre Stände ein. Mit viel Liebe zum Detail präsentierten sie ihre selbstgemachten Dekorationen, Schmuck, Accesoires, Taschen und auch nostalgisches. Man spürte, dass diese mit viel Freude hergestellt oder gesammelt wurden.

Ein paar wenige Kinder haben ihre Taschen gefüllt und sind mit Spielsachen, Büchern und anderen Kleinigkeiten, welche sie selber nicht mehr benötigen zur Zähnetschüür in Kirchdorf gekommen.

Das Wetter war toll, so richtig zu geniessen. Dies taten die Besucher auch. Sei es beim Geniessen einer feinen Wurst, einem Bier oder Glas Wein, welches vom Gasthaus Hirschen angeboten wurde. Auch der Kuchenstand hat diverse Kuchen im Angebot und verkaufte feines Buurebrot für den Sonntagsbrunch.

Das Marktangebot hatte wiederum einiges zu bieten. Es wurde geschneuggt und das eine oder andere Unikat fand einen neuen Besitzer oder wurde als liebevolles Geschenk für jemanden erworben.

Den Besuchern hat es gefallen.

Vielen lieben Dank an alle Aussteller, fleissigen Helfer, Kuchenbäcker/innen, Besucher sowie das Gasthaus Hirschen. Ohne alle diese Personen wäre ein solcher Anlass nicht durchführbar!