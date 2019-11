Herbstmarkt im APH Frenkenbündten, Liestal

Wie die Jahre zuvor beteiligen wir uns am Herbstmarkt in der Frenkenbündten mit einem Marktstand. Dort herrscht Ende Oktober/Anfang November immer ein buntes Treiben. Mehrere Marktstände mit unterschiedlichen Angeboten machen den Eingangsbereich zu einer Flaniermeile. Der Stand der Senioren Regio Liestal befand sich wie die Jahre zuvor am Anfang des Einganges und versprach einiges. Es konnte am Wettbewerb mitgemacht werden oder man erhielt Auskunft über unser Vereinsleben. Natürlich gab es auch schöne Handarbeiten zu kaufen, die ein Mitglied selber hergestellt hat.

Der Wettbewerb bestand aus der Frage: Wie lautet das Durchschnitts-Alters aller Mitglieder des Seniorenvereins. Und die 2. Frage war: Wie viele Holzdekorationen sind am Markt-stand vorhanden. Gewonnen haben Frau Margrit Baumann, Lausen und Herr Werner Gschwind aus Liestal. Sie durften die 1. Preise entgegennehmen für die Antworten 77.5 Jahre und 364 Teile.

Es war ein gut besuchter Herbstmarkt und die Besucher waren in guter Kauflaune, was unserer Vereinskasse zugutekommt. Ein einziges Mitglied wurde geworben, dafür ein umso Liebens-wertes !

Allen Helfer und Helferinnen ein grosser Dank für euren Einsatz und wir sind im 2020 wieder dabei.