NLB- Landhockey Saison 2017/2018, Start Rückrunde Herren

Im internen Clubduell wurde die erste Mannschaft des HC Olten ihrer Favoritenrolle gerecht. Letztlich machte Eckenschütze Hengartner mit drei Eckentoren den Unterschied aus.

Unter dem neuen Trainer Joy zeigte HCO1 für die Zukunft eine vielversprechende Leistung. Trotz Absenz von Spielmacher Berger (Rückenprobleme) dominierte die erste Herrenmannschaft von Beginn weg das Spielgeschehen und liess den Reserven keine Entfaltungsmöglichkeiten. Bereits nach wenigen Minuten verwertete Hengartner die erste Strafecke mit einem herrlichen Schlenzer zum Führungstreffer. Daraufhin hatte HCO1 das Spiel im Griff, aber in der 20. Minute entwischte der flinke Eismannn seinem Gegenspieler und traf zum Ausgleich. Damit hatte niemand gerechnet und die Reserven spielten nun angeführt von Rolf Fallegger mutig auf. In der 34. Minute profitierte HCO1- Stürmer Hug von einem Abpraller des Torwarts, was die erneute Führung für die Favoriten zur Pause bedeutete.

Nach dem Seitenwechsel gab Joys Truppe wieder den Ton an. Die Altherren zeigten sich nun immer mehr von den hitzigen Temperaturen beeindruckt. Nach rund 50 Minuten traf Hengartner mittels Strafeckentor zum 3:1. Weiterhin sah sich die zweite Mannschaft aufgrund der Feldüberlegenheit des Gegners gezwungen auf Kontertaktik zu setzen. Mehrmals täuschte HCO2- Stürmer Schwager geschickt seine Gegner und konnte nur noch im letzten Moment gebremst werden. In den Schlussminuten fanden die Reserven überraschend wieder besser ins Spiel, doch die fantastische Eckenauswertung von HCO1 entschied mit zwei weiteren Toren in der Endphase das Spiel. Dabei fiel letztlich der Sieg im Derby zu hoch aus, denn die zweite Mannschaft konnte durchaus auch Akzente setzen. Joys Trainereinstand glückte somit zum Auftakt in die Rückrunde!

Telegramm

HCO1 : HCO2 5:1(2:1)

Olten, Kleinholz.- 150 Zuschauer.- Tore: 5. Hengartner (KE) 1:0. 20. Eismann 1:1. 34. M. Hug 2:1. 52. Hengartner (KE) 3:1. 65. Hengartner (KE) 4:1. 70. Knabenhans (KE) 5:1.

HCO1: Müller; Muggli N. Knabenhans, Hengartner, Büchler, C. Roth, Wintenberger, Gassner, M. Hug, Vitelli, Schärer, Studemann, Hunziker.

HCO2: Rogger; Muggli, Pfister, Fallegger R. Fallegger C., Schwager, Berger A. , Luginbühl, Schulthess, Hunziker R., Eismann, M. Roth, Borer, Wagner, Rindlisbacher.

Bericht von Sämi Niederer