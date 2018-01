Für die Cross-Meisterschaft vom 27. Januar 2018 und den Regionalfinal vom UBS Kids Cup vom 4. März 2018 suchen wir fleissige Helfer, die sich in der Streckensicherung, Festwirtschaft oder im Aufbau des Festgeländes engagieren. Der Helfereinsatz zählt zu den zwei Einsätzen im Jahr, die Athletinnen und Athleten ab U18 zu leisten haben. Auch Freunde oder Familienangehörige sind herzlich willkommen!

Es sind Helfer gesucht für die Cross-Meisterschaft AG/BE vom Samstag 27. Januar 2018 auf der Pferderennbahn im Aarauer Schachen und für den UBS Kids Cup vom Sonntag 4. März 2018 in der Aarauer Schachenhalle.



Interessierte melden sich bitte bei unserem Wettkampforganisator Fabian Minder:

per Mobile 079 515 30 59 oder per Mail fabian.minder@btv-athletics.ch



Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen!