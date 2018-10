Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie stellte sich gestern Samstag, 20 Oktober 2018, auf der KEBA in Aarau die Frage, ob die Argovia Stars gegen den klaren Tabellenführer aus Arosa in der Lage sein würden, wieder auf die Siegesstrasse zurückzufinden. Die erfreulich grosse Anzahl von 412 Zuschauern wollte bei der Beantwortung live dabei sein.