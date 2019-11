HC Olten trifft in der Stadthalle auf Basler HC!

Vorschau Hallenhockey Herren, NLA- Saison 19/20

Nächsten Sonntag steht zum Auftakt der neuen Hallensaison der Basler HC auf dem Programm. Neu werden die Spiele sonntags nicht mehr im Turniermodus ausgetragen. Olten unter Leitung von Joy/Wintenberger kann sich somit voll auf diesen Gegner konzentrieren. Die Ziele sind dieselben geblieben: Erreichen des vierten Platzes, der zur Teilnahme an den Finalspielen berechtigt. Meister RWW gilt als Titelanwärter Nummer eins. Olten holte den „Pott“ letztmals vor 15 Jahren (1994 in Stadthalle)! Dabei muss der HCO in der Halle gleich ohne mehrere Spieler auskommen: Hunziker, Büchler. Hug, Claudio Schärer und Müller gehören nicht zur Hallenmannschaft 2019/20. Dafür ist Verteidigerhaudegen Roth aus Australien zurück und gibt sein Comeback in der Stadthalle. Weiter hat sich Rogger als Stammtorwart etabliert. In der Vorbereitungsphase kamen die Oltner beim „legendären“ Turnier in Schwenningen in den Halbfinal. Ein Jahr zuvor hatte man dort noch triumphiert. Trotzdem gibt man sich mit dem Formstand des Teams zufrieden und hofft im Sonntagsspiel.auf zahlreiche Unterstützung.

Kader HC Olten:, Rogger; Gassner, Hengartner, Knabenhans, Muggli, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer, Berger, Roth.

Sonntag, 24.11.2019 15.00 Uhr HCO : BHC (Stadthalle)