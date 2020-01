HC Olten trifft auf RWW und Red Sox Zürich

Vorschau Landhockey Herren, NLA- Halle, 9. und 10. Runde

Zwei Spielrunden vor Ende der der Rückrunde steht der HCO kurz vor der Qualifikation für die Playoffs. Benötigt wird entweder ein Sieg in Wettingen oder ein Punktgewinn in der „Finalissima“ in Zürich gegen den direkten Konkurrenten Red Sox. Das Trainerduo Joy/Wintenberger steht somit vor einer grossen Aufgabe, die zu lösen ist. Der letzte, beherzte Auftritt im Kleinholz (4:6- Niederlage gegen RWW) zeigte, dass die Mannschaft sich enorm entwickelt hat und jeden Gegner schlagen kann! Besonders Talent Eismann ist mit seinen Toren zu einem Leistungsträger des Teams geworden. Hoffentlich gelingt bereits ein überraschender Coup in Wettingen, das bereits sicher in den Playoffs steht, damit man nicht noch in der letzten Runde zittern muss.

Samstag, 01.02.2019 18.30 Uhr

RW Wettingen : HCO (Wettingen, Tägerhard

Sonntag, 02.02.2020 16.00 Uhr

RS Zürich : HCO (Zürich, Utogrund)