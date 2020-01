HC Olten trifft auf Meister Rotweiss Wettingen

Vorschau Landhockey Herren, NLA- Halle, 8. Runde

Nach der Europameisterschaftspause wird in der NLA wieder Hockey gespielt: Nächsten Samstag trifft der HCO auf den Erzrivalen und Titelverteidiger Rotweiss Wettingen.

In der aktuellen Tabelle liegen die Aargauer mit 19 Punkten auf Rang zwei, Olten belegt mit 10 Punkten Platz vier. Der Kampf ist um die Meisterschaft ist im vollen Gange, nur die besten vier Teams bekommen ein Ticket fürs Finalturnier. Mit einem Sieg gegen Wettingen könnte Olten sich dieses vorzeitig lösen, aber die Aufgabe ist alles andere als einfach. Das HCO Trainerduo Wintenberger/Joy muss die ideale Aufstellung in Kombination mit einer überraschenden Taktik finden. Nur so kann man vielleicht dem haushohen Favoriten ein Bein stellen.

Samstag, 25.01.2019 17.00 Uhr

HCO : RWW (Olten, Stadthalle)