Vorschau NLA- Landhockey, 9. Runde 2018/2019

Nächsten Sonntag trifft der Oltner Traditionsverein auf den Serienmeister aus dem Aargau. Der Erzrivale aus Wettingen (4. Platz) ist für einmal in der Tabelle schlechter platziert als der HCO (2. Platz), das hat bereits

Seltenheitswert! Trotzdem geht RWW als Favorit in dieses Duell und schon ein Punktgewinn würde von den Oltner Fans gefeiert.

Der HCO hat sich auf die Rückrunde mit dem argentinischen Juniorennationalspieler Bergler verstärkt und ist dadurch im Mittelfeld um einen Kreativposten reicher geworden. In der ersten Rückrundenpartie erhielten die Zuschauer bereits eine erste Kostprobe des neuen Oltner Offensivgeistes (acht Tore in einem Spiel!) präsentiert. Coach Wintenberger und Trainer Joy sind mit der Entwicklung des jungen Teams zufrieden, und wer weiss wozu der HCO in diesem Sommer noch fähig ist…

Sonntag, 28.04.2019 15.00 Uhr HCO : RWW

Kader HC Olten: Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Rindlisbacher, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, N. Muggli, D. Schärer., C. Schärer, Hug, Bergler.

Bericht von Sämi Niederer