Die diesjährige Hauptübung findet am Freitag, 18. Oktober 2019 in Turgi, an der Überbauung Kronenstrasse statt.

Treffpunkt für die Bevölkerung:

Dorfpark an der Bahnhofstrasse Turgi, vis à vis Spar, 18.30 Uhr

Die Bevölkerung von Gebenstorf und Turgi sowie weitere interessierte Personen sind herzlich eingeladen, die Mannschaft bei einer Einsatzübung mitzuerleben.

Die Feuerwehr sucht auch für die Zukunft einsatzfreudige Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahre.

Interessierte Personen können das Feuerwehrhandwerk an der Hauptübung live aus nächster Nähe miterleben und erhalten so einen Einblick in die verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr.

Die Feuerwehr freut sich über Ihren Besuch.