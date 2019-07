Am 1. Juli 2016 warteten wir gespannt auf den ersten Anruf. Ende des Tages waren es zwei Aufträge die wir bereits ausführen durften. Heute drei Jahre später sind es bis zu 50 Aufträge pro Tag und bereits weit über 9000 Lieferungen pro Jahr.

Am 11. Juli feierten wir gemeinsam mit unserem Team von Fahrern und Disponenten den dreijährigen Geburtstag von Collectors. Gemütlich mit feinem Essen und Trinken unter der grossen Linde in Solothurn.

Beeindruckt über die Entwicklung unseres Velo-Hauslieferdienstes, schauen wir zurück und verdanken unseren Fahrern und Disponenten die gute Arbeit. Zwei davon sind sogar von Anfang an dabei, mit Freude und Ehrgeiz, viele andere fanden wieder eine Stelle oder begannen eine Lehre. In den letzten drei Jahren haben wir bereits über 20'000 Lieferungen für rund 50 verschiedene Geschäfte ausgeführt. Unsere Kuriere sind längst über 80’000 km geradelt und haben so über 10t CO2 und damit viel Verkehr eingespart.

Wenn wir mit Kunden sprechen, hören wir wie Collectors nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken sei und die Geschäfte freuen sich über einen zuverlässigen und schnellen Lieferpartner.

Herzlichen Dank für Ihr Treue liebe Kunden, Geschäftspartner, Kuriere und Disponenten.

Philipp Keel, Geschäftsführer Collectors