Handball SPL2: Letztes Saisonspiel für dieses Jahr.

Das Handballjahr 2019 neigt sich für die HSG Damen 1 langsam dem Ende zu. Am Samstag gilt es für das Team zum letzten Mal ernst in diesem Jahr. Gespielt wird auswärts in Stans. Der BSV Stans, welcher letztes Jahr noch um den Aufstieg in die SPL 1 spielte, steht aktuell auf dem zweitletzten Tabellenplatz mit 5 Punkten aus 8 Spielen. Die HSG mit 8 Punkten aus 9 Spielen, steht auf Tabellenplatz 5. Somit wird eine spannende Partie um zwei wichtige Punkte erwartet. Bisher wurden 6 Partien gegeneinander ausgetragen, bei welchen der BSV Stans fünf Mal als Sieger vom Spielfeld gehen konnte. Dies soll sich nächsten Samstag ändern. Nach der bitteren Niederlage von letzter Woche in St.Gallen, gilt es nun wieder Selbstvertrauen und Mut in das eigene Können zu gewinnen und die eigenen Stärken zu präsentieren. Mit einer guten Teamleistung kann das Handballjahr mit einem Sieg verabschiedet werden.

Anpfiff ist am Samstag, den 23.November 2019, um 17:30 Uhr in der Eichli Halle in Stans. Das Team freut sich über Unterstützung im Kampf um die nächsten zwei Punkte.