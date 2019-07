Der Gewerbeverein Buchs führte die zweite Gwärbbox in der Burestube Buchs durch.

Am 25. Juni 2019 um 07:30 Uhr lud der Gewerbeverein Buchs zur 2. Gwärbbox. Als Referent konnte Dr. Hans-Kaspar Scherrer, CEO der ENIWA AG, gewonnen werden. Den 25 anwesenden Mitgliedern und Gästen zeigte Dr. Scherrer auf, wie die ENIWA AG die Energieversorgung in der Gemeinde Buchs in Zukunft gewährleisten wird.

Zudem wurden die Pläne in Bezug auf Fernwärme und Fernkühlung, sowie die Biogasgewinnung in der ARA (Telli Aarau) erläutert.

Alle Möglichkeiten zur nachhaltigen Energiegewinnung würden ausgeschöpft. Letztlich gehe es darum den Energiebedarf durch erneuerbare Energien abdecken zu können, da der Atomausstieg mittelfristig unumgänglich sein werde.

Daniel Bachmann, Co-Präsident des GVB, bedankte sich mit einem kleinen Präsent bei Dr. Hans-Kaspar Scherrer für die überaus interessanten 60 Minuten und die Beantwortung der Publikumsfragen.

Die 3. Gwärbbox findet am 3. September 2019 um 07:30 Uhr in der Burestube Buchs statt. Das geplante Thema: «Cybersecurity bei Unternehmen“, Referat durch Hugo Bosshard, Head of IT, Studerus AG.

Bild und Text: Heidy Zimmermann