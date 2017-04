Versammlung im Merenschwander Ortsmuseum

Die FDP-Bezirkspartei Muri lädt alle Mitglieder und Sympathisanten herzlich an die diesjährige Generalversammlung am Dienstag, 2. Mai 2017, 19:00 Uhr, im Ortsmuseum «Postlonzihus» an der Schwanenstrasse 2 in Merenschwand ein. Eröffnet wird die Versammlung mit einer Führung durch das Ortsmuseum unter der Leitung von Frau Vizeammann Claudia Dober.

Ab 19:45 Uhr werden die statutarischen Geschäfte behandelt. In diesem Zusammenhang darf ein Rückblick auf das erfolgreiche Wahljahr 2016 mit der Verteidigung des FDP-Grossratssitzes und einem deutlichen Wählerzuwachs im Bezirk Muri sowie der glanzvollen Wiederwahl von Regierungsrat Stephan Attiger nicht fehlen.

FDP Aargau-Präsident Lukas Pfisterer als Gastreferent

Direkt am Anschluss darf die Bezirkspartei den neu gewählten FDP-Kantonalparteipräsidenten Lukas Pfisterer begrüssen. Er wurde am 6. April 2017 in Wohlen zum Nachfolger von Matthias Jauslin gewählt. Lukas Pfisterer ist Rechtsanwalt, seit 2013 Grossrat und wohnt mit seiner Familie in Aarau, wo er seit 2006 dem Stadtrat angehört. Unter dem Titel «Die FDP Aargau bewegt» wird Lukas Pfisterer seine Vorstellungen über die Zukunft des Freisinns im Aargau präsentieren. Die FDP Bezirk Muri freut sich, den neuen Parteipräsidenten kurz nach seiner Wahl im Freiamt willkommen zu heissen und auf einen angeregten Austausch.

Zum Ausklang des Abends sind alle Teilnehmer von der Bezirkspartei herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Weitere Infos und die detaillierte Traktandenliste finden sich jederzeit unter www.fdp-bezirk-muri.ch.