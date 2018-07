Güller holte sich mit 105 Wertungspunkten den Sieg und baute damit die Führung in der Saisonwertung weiter aus. In der Saisonwertung hat er nun fast 100 Punkte Vorsprung. Der Gesamtsieg dürfte ihm wohl kaum mehr zu nehmen sein. Dank dem zweiten Rang, den Neuhaus am Mittwoch mit 81 Wertungspunkten belegte, rückte der Mountain-Biker in der Saisonwertung auf den zweiten Rang vor. Der Kampf um den zweiten Rang in der Saisonwertung verspricht spannender zu werden als das Ringen um den Sieg: Da haben noch sechs Fahrer Chancen auf den besten Platz hinter Dominator Güller.

Ideales Training

Mit dem zweiten Tagesrang, dem bisher besten in der laufenden Saison, zeigte sich Tobias Neuhaus zufrieden: «Güller war stärker als ich. Mit dem Ausgang des Abendrennens bin ich gleichwohl zufrieden. Die Abendrennen sind für mich ein gutes Training. Ausdauer trainiere ich meistens auf dem Rennvelo. Da kommen mir die Abendrennen gerade gelegen».

Als bester Sprinter des Feldes entpuppte sich der Deutsche Marcel Weber. Er kam mit 21 Punkten auf den dritten Rang und liess die beiden Fricktaler Iwan Hasler (Gipf-Oberfrick/4.) und Marcel Herzog (Kaisten/5.) hinter sich.

Sieg und Niederlage für Christen-Brüder

Im Nachwuchsrennen holte sich Anfänger-Schweizermeister Fabio Christen (Gippingen) vor dem Junior Jeannot Rey (Gränichen), dem Gewinner des sechsten Abendrennens, und dem Fricktaler Fabian Weiss (Sulz) den Sieg. In diesem Rennen fuhr auch das gesamte Remax—Frauenteam mit. Als beste Fahrerin der im Fricktal beheimateten Mannschaft kam Sandra Weiss (Sulz) auf den achten Platz. Das Rennen der Schüler der Jahrgänge 2004 und 2005 wurde von Jan Huber (Sulz) vor seiner Schwester Lea gewonnen.

Als Dritter kam Jan Christen (Gippingen) ins Ziel. Nachdem Christen die ersten sechs Abendrennen gewonnen hatte, wurde er in der laufenden Saison nun zum ersten Male geschlagen. Das Rennen der jüngeren Schüler, der Jahrgänge 2006 und jünger, sah zum fünften Male in dieser Saison Cédric Graf (Affoltern a/A) als Sieger. Graf gewann vor dem Fricktaler Quartett Lars Emmenegger (Kaisten), Nicola Zumsteg, Max Priemer und Diego Imhof (alle Jungradler Sulz-Gansingen).

Rege Beteiligung bei den Militärradfahrern

Im Rahmen des Abendrennens dieser Woche erhielten die Militärradfahrer eine Startgelegenheit. Das Rennen der Militärradfahrer wurde von Tobias Brutschi (Birrhard) vor dem früheren Strassenprofi Reto Hauser (Neerach) gewonnen. 33 Teilnehmer gingen an den Start des Militärradrennens. Diese hohe Beteiligung kam zustande, weil Walter Riedwyl, der sich unermüdlich um die Militärradfahrer bemüht, auch ein halbes Dutzend von in Brugg stationierten Rekruten zur Teilnahme motivieren konnte.

«Wir mussten den Rekruten zwar die Militärräder zur Verfügung stellen. Aber ein so grosses Teilnehmerfeld sahen wir schon lange nicht mehr an einem Militärradrennen», freute sich Riedwyl über den Grossaufmarsch an Militärradfahrern. Der älteste Teilnehmer war Pius Zimmermann (Fislisbach). Er nahm als 82-jähriger zum 401. Male an einem Militärradrennen teil.