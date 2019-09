Die vier grünen Nationalratskandidierenden aus Olten nahmen als Staffel am diesjährigen 2-Stundenlauf teil. Bei strahlendem Wetter legten sie im Wechsel 13 Runden zurück und sammelten knapp 1700 Franken für die beiden in diesem Jahr vom Lauf begünstigten karitativen Organisationen, dem Projekt Haiti YWCA Horyzon und dem Oltner Projekt Fokus-plus. Gleichzeitig nutzten sie die Gelegenheit, um gut gelaunt die Werbetrommel für eine klimafreundliche Politik im Allgemeinen und für die anstehende Klimawahl im Speziellen zu rühren. Die Grünen waren hocherfreut über die vielen jungen Menschen, die am selben Anlass unter dem Banner des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit liefen und die mit Nachdruck und Leidenschaft auf ihr Recht auf eine lebenswerte Zukunft pochen.