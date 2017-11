Die Kadetten überzeugten im ersten Spiel der Hinrunde klar und deutlich. Während der TV Endingen mit reduziertem Kader das Tempo nicht immer mithalten konnte, schienen die Gastgeber nach Belieben das Kader wechseln zu können.

Doch die Kadetten schwächeln, ihre Dominanz der letzten Jahre ist nicht mehr so ausgeprägt vorhanden und die Endinger haben im Duell von letzten Sonntag bewiesen, dass sie kämpferisch ein tolles Team sind und ihre letzten Kräfte mobilisieren können.

Jeder kann jeden schlagen

So erwartet Torhüter Gabor Busa einen offenen Schlagabtausch gegen die Kadetten. Er ist sicher, dass sein Team an die eigene Stärke glauben wird und mutig aufspielen kann. Sie werden nicht im zu grossen Respekt erstarren. «Die Kadetten sind nicht die grosse Macht, die sie in den letzten Jahren waren. Zurzeit ist es vorne eng und hinten eng, jeder kann jeden schlagen.»

Beide Teams freuen sich auf das Aufeinandertreffen und hoffen, dass sie vor einer unterstützenden Zuschauerkulisse spielen können. Den Fans wird mit Sicherheit toller Handballsport geboten werden.

Kommen Sie und freuen Sie sich an den schnellen Gegenstössen, den pfiffigen Täuschungen, dem unterstützenden Teamgeist und den teils überschäumenden Emotionen auf dem Platz.