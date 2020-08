Grillplausch 2020 der EVP Dietikon

Bei strahlendem Spätsommerwetter fand der diesjährige Grillplausch der EVP-Ortspartei Dietikon im Garten von Familie Ehmann statt. Beim Apéro unter der Laube verlas Präsidentin Chris Ilg unter anderem die Jubilare. Die Langjährigsten dabei waren mit 35 Jahren Parteimitgliedschaft Heidy und Robert Flückiger sowie Alex Grieder. Wir gratulieren allen allen Jubilarinnen und Jubilaren! Später dann wechselten wir in die Gartenwirtschaft mit Grill, Salatbuffet und Dessert. Die Gastgeber Manuela und Patrick liessen es uns an nichts fehlen. Und Diskussionsstoff über lokale Themen wie Limmattalbahn oder die Freizeit-Thematik auf der Limmat gab es ja genug. So verbrachten wir einen schönen Abend bis in die laue Sommernacht hinein.

Thomas Wirth