Gestern war die CVP Bezirk Kulm unterwegs im Freibad Rüttimatten in Schöftland und im Freibad Mittleres Wynental in Unterkulm. Ilaria Lopez, Ramona Costa, Roger Baumberger und Isabell Landolfo verteilten Sonnencremen „Damit nichts anbrennt“ und es gab einen coolen Wettbewerb mit einer Frage zu beantworten: „Wer vertritt die CVP im Bundesrat?“. Einige Teilnehmer mussten ein wenig Überlegen, kamen dann aber doch schnell auf die Lösung: „Doris Leuthard“ bzw. erinnerten sich an den Slogan "Duschen mit Doris".

Bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune wurde am Abend der glückliche Gewinner Marc Lehmann aus Beinwil am See ermittelt. Drei paar staunende Kinderaugen begleiteten die Preisübergabe. Wir gratulieren ihm zu seinem neuen Philipps CD Player und wünschen viel Spass. Herzlichen Dank an die Schwimmbäder, dass wir unsere Aktion durchführen durften und auch an unsere fleissigen Helfer. Schöne Sommerferien und erholsame Urlaubstage! Weitere Infos auf www.cvp-kulm.ch