Nur wenig fehlte für den Schweizermeistertitel im Mehrkampf für Benjamin Gischard. Pablo Brägger sammelte vier Hundertstelspunkte mehr und wird Schweizermeister. Neben der Silbrigen Mehrkampfmedaille gewinnt Gischard Gold am Sprung und Bronze an den Ringen. Dazu kommt der Sieg beim Duell, das am Sonntag stattfand.

In Frauenfeld trafen die besten Kunstturner des Landes aufeinander. Am Samstag wurden vier Wettkämpfe ausgetragen. Jeweils ein Elite- und ein Amateur-Wettkampf bei den Frauen und bei den Männern. Bei den Frauen gewann in Abwesenheit von Giulia Steingruber Ilaria Käslin eher klar.

Spannender gestaltete sich der Wettkampf bei den Männern. Mehrere Turner haben Anspruch an den Titel erhoben. Der Topfavorit Pablo Brägger setzte sich schlussendlich durch. Am nächsten kam ihm Benjamin Gischard, der für die Kunstturnervereinigung des Kanton Solothurns an den Start ging. Gischard bestätigt seinen steigende Formkurve und überzeugte vor allem an seinem Paradegerät, dem Pferdsprung. Dort holte er klar die Tageshöchstnote, was gleichbedeutend mit dem Schweizermeistertitel an diesem Gerät ist.

An den Ringen zeigte er die drittbeste Übung und wurde damit mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. Auch am Boden hat Gischard eine Medaille angestrebt. Aufgrund von ein paar Unsauberkeiten reichte es leider nur knapp neben das Podest, wobei zum Sieg dennoch nicht viel fehlte in dieser umkämpften Disziplin.

Traditionellerweise wurden am Sonntag dann die Gerätefinals durchgeführt. In diesem Jahr traten die besten Acht des Vortags jedoch in einem KO-System gegeneinander an. Im Viertelfinale trat Gischard gegen Taha Serhani an. Serhani entschied sich für den Barren, wo er die sehr hohe Note von 14.1 erhielt. Gischard war deshalb gefordert und hat glücklicherweise sein stärkstes Gerät für die erste Runde ausgewählt. Mit 14.4 Punkten am Sprung löste er sein Ticket in den Halbfinal. Dort schlug er Noe Seifert in einem Pferdduell. Im Finale traf der dann auf Christian Baumann. Baumann zeigte eine ansprechende Ringübung, doch Gischard gelang eine fehlerfreie Bodenübung, die mit einer Note belohnt wurde, die am Vortag Gold an diesem Gerät bedeutet hätte.

In einer Woche sind die Turner erneut gefordert. Bei den Mannschaftsmeisterschaften in Schaffhausen turnt Solothurn in der höchsten Liga.