Noch unter sehr winterlichen Bedingungen, aber in der Hoffnung auf wärmere Temperaturen, um die Velosaison zu eröffnen, fanden sich 33 Mitglieder des Velo Moto Club Berikon im Restaurant Grüene Bode in Berikon ein. Nach einem feinen Nachtessen eröffnete der Präsident René Alder den offiziellen Teil der 99. Generalversammlung des VMC. Im Jahresbericht liess er das Vereinsjahr nochmals Revue passieren, was einmal mehr aufzeigte, wie vielseitig unser Jahresprogramm war. Nebst dem Radsport gab es noch einige andere Aktivitäten wie Go-Kart, Minigolf und Kegeln. Leider haben wir, trotz grossem Engagement unserer Leitergruppe Mühe, Jugendliche fürs Biken zu motivieren und für den Club zu gewinnen. Die Interessen liegen in anderen sportlichen Aktivitäten.

Da der VMC Berikon im 2019 sein 100jähriges Bestehen feiert, plant der Vorstand einen Jubiläumsanlass für die Mitglieder. Rege wurde über die Möglichkeiten diskutiert.

Jahresrechnung und Budget, präsentiert von unserer langjährigen Kassiererin Erika Hediger, wurden einstimmig genehmigt.

Auch das Jahresprogramm 2018 bietet wieder verschiedene Aktivitäten, unter anderem fährt der VMC Berikon wieder an der beliebten „Schwarzwaldrundfahrt“ des VC Kaisten mit. Tourenchef Patrick Altherr gab Kurzinfos über die kommende 3-Tages-Tour von Ende Juni, welche Richtung Toggenburg führt.

Nebst den vielen Rennvelo-Anlässen unternimmt die Bike-Gruppe auch immer tolle Ausfahrten und Touren. Interessierte Biker erfahren mehr über „Kontakte – Jugendbike“ auf unserer Homepage.

Nebst der Übergabe von Pokalen und Geschenken für die Gewinner der sportlichen Meisterschaften, wurde verschiedenen Helfern gedankt, welche im Verein z.T. seit Jahren ein „Ämtli“ ausüben. Auch wurden 2 Mitglieder für ihre 20-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

Die Organisatoren von Cup und Touren bedankten sich fürs Mitmachen und hoffen, bei den attraktiven Anlässen im 2018 viele Mitglieder begrüssen zu dürfen.

Wir freuen uns jederzeit über Interessierte Velofahrer, welche bei uns Vereinsluft schnuppern möchten und über aktive neue Mitglieder. Nähere Informationen über alle Anlässe und Aktivitäten gibt es unter: www.vmc-berikon.ch (zum Beispiel über unsere wöchentlichen Ausfahrten am Donnerstagabend während der Sommerzeit mit dem Rennvelo und am Samstagnachmittag mit dem Bike).



Lucia Gsell