Generalversammlung SVP Oberentfelden

Generalversammlung der SVP Oberentfelden

Die Präsidentin Vreni Friker begrüsste eine grosse Teilnehmerschar, unter ihnen auch 7 Kandidierende für den Grossen Rat, zur ordentlichen Generalversammlung der SVP Oberentfelden. Im Pavillon des Golf-Restaurants begann der Abend bei einem feinen Apéro mit Häppchen. Ab 18 Uhr wurden die Traktanden speditiv behandelt. Im Jahresbericht blickte Vreni Friker auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das neben kommunalen Wahlen auch die Erneuerung der Bundesversammlung betraf. Die von Markus Werder präsentierte positive Jahresrechnung und das Budget 2020 wurden genehmigt. Das Jahresprogramm 2020/2021 ist wiederum gespickt von zahlreichen Anlässen auf politischer Ebene, wie auch parteiinternen Veranstaltungen und einer vielversprechenden Sommerreise. Im Herbst werden der Grosse Rat und der Regierungsrat neu gewählt. Die anwesenden Grossratskandidaten stellten sich kurz der Versammlung vor, um sich für eine Wahl zu empfehlen. Mit Kevin Friker setzen die Oberentfelder ein weiteres Zugpferd auf die Kandidatenliste. Ein grosses Dankeschön geht an alle fleissigen Mitglieder, die im vergangenen Jahr Anlässe besuchten oder Hand anlegten, wenn die Wahlplakate gestellt wurden. Nach einem feinen Abendessen trat Désirée Stutz ans Rednerpult. Als Präsidentin der Ortspartei Möhlin, der Bezirkspartei Rheinfelden sowie als Fraktionschefin der SVP im Grossen Rat wusste sie einiges über die Arbeit und die Sitzungen zu berichten. Mit ihrer sympathischen Art hält sie die Fäden in der Partei zusammen und kann durch ihr Fachwissen die Sitzungen bestens leiten. Im Anschluss blickt Vreni Friker bereits ins Jahr 2021, wo man sich zur 100. Generalversammlung treffen wird.

Ein lohnender Klick auf die Homepage www.svp-oberentfelden.ch informiert über die Tätigkeiten und Anlässe. Das Interesse am politischen Geschehen wird sehr geschätzt. Der nächste Anlass ist die Bezirkspartei-Generalversammlung mit Nomination der Grossratskandidierenden, die am 4. März 2020 in Suhr durchgeführt wird.