esl - Vizepräsident Urs Nyffeler begrüsste die Anwesenden zur neunten Generalversammlung von Procap Kanton Solothurn im Restaurant Bornblick, Olten. Er freute sich, folgende Gäste willkommen zu heissen:

Franz Hartmann, ehem. Co-Präsident Procap Nordwestschweiz; Trix Lenzin, Vizepräsidentin Procap Fricktal; Corinne Rüegger, Kassierin Procap Fricktal; Antonia Santschi, designierte Revisorin; Nelly Soltermann, Aktuarin Procap Aarau; Rolf Späti, Revisor und designiertes Vorstandsmitglied; Dr. Martin Wey, Stadtpräsident, Olten; Roland Wildi, Präsident Procap Aarau; Irja Zuber, Rechtsanwältin Procap Rechtsdienst.

Die Sektion Procap Kanton Solothurn, zu der die drei Regionen Grenchen, Olten und Solothurn gehören, zählte per 31. Dezember 2018 total 1‘027 Mitglieder.

Leider musste auch letztes Jahr von 17 Mitgliedern für immer Abschied genommen werden. Die Anwesenden gedachten in einer Schweigeminute den Verstorbenen.

An fünf Vorstandssitzungen wurden die anstehenden Geschäfte besprochen und die Mitgliederanlässe organisiert.

Die Berichte der drei Regionen Grenchen, Olten und Solothurn sowie diejenigen der Wassersportgruppen Olten und der Sportgruppe Gerlafingen, der Beratungsstelle und des Sekretariats wurden zur Kenntnis genommen.

Die Jahresrechnung wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt und der Vorstand entlastet.

Peter Schafer hat als Präsident demissioniert, ebenso die Beisitzer Helga Bloch, Bruno Durrer und Therry Picenoni.

Katrin Späti schlägt Urs Nyffeler als Präsident (bisher Vizepräsident) vor. Er wird von den Anwesenden einstimmig gewählt.

Erfreulicherweise dürfen wir heute ein neues Vorstandsmitglied vorschlagen: Rolf Späti, bisher Revisor. Er wird das Vizepräsidium übernehmen.

Auch das Budget 2019 wird einstimmig genehmigt.

Die Aktiv- und Solidarmitgliederbeiträge bleiben für 2020 unverändert. Als Revisoren für die Rechnung 2019 wurden Jenny Blaser und als neue Revisorin Antonia Santschi einstimmig gewählt. Erika Kobel ist weiterhin Ersatzrevisorin.

Das diesjährige Tätigkeitsprogramm ist sehr vielseitig. Es werden gemeinsame und regionsbezogene Anlässe für Grenchen, Olten und Solothurn angeboten. Die Vereinsreise und die GV werden jeweils gemeinsam durchgeführt.

Auf vielseitigen Wunsch wurden Billard-, Bowling- und Pétanque spielen im Programm aufgenommen.

Neun Mitglieder konnten für ihre 25jährige Zugehörigkeit geehrt werden.

Dr. Martin Wey, Stadtpräsident Olten, gratuliert dem neuen Präsidenten zur Wahl und auch den neuen Vorstandsmitgliedern. Er dankt für deren Einsatz. Der ausgewählte Tagungsort ist eine gute Adresse: Residenz Bornblick. Er freut sich, dass die Tagung in Olten stattfindet. Olten hat eine schöne Altstadt. Um den verschiedenen Behinderungsarten gerecht zu werden, ist man stets bestrebt, öffentliche Gebäude zugänglich zu machen. Der Sport- und Gesundheitstag findet am 31. August und „Schwimmen für Alle“ in Olten statt. Open Sunday Olten findet noch bis Ende März in der Turnhalle Schulhaus Bifang statt. Dies ist ein gemeinsames Projekt von Procap, der Direktion Bildung & Sport der Stadt Olten. Er dankt, dass die Anwesenden nach Olten gekommen sind.

Irja Zuber, Rechtsanwältin bei Procap Rechtsdienst: EL-Revision. Das Parlament hat im März 2019 nach drei Jahren die Reform bei den Ergänzungsleistungen abgeschlossen. In der Tat ist das Resultat etwas besser als befürchtet. Die maximalen EL-Beiträge an die Wohnkosten werden nach vielen Jahren erhöht. Trotzdem gab es einige Verschlechterungen, z.B. wurden die Freibeträge gekürzt.

Die Mitglieder sollen sich bei sozialversicherungsrechtlichen Fragen bei der Beratungsstelle melden. Es ist sehr wichtig, damit man rechtzeitig reagieren kann.

Sie wünscht einen guten Verlauf der GV und überbringt die besten Wünsche vom Zentralvorstand und Procap CH.

Mehr Informationen zu Procap Kanton Solothurn finden Sie unter www.procap-nws.ch. Wir suchen immer wieder Helfer für unsere Standaktionen: Schoggiherzliverkauf und Losverkauf an der Kilbi. Interessierte melden sich bitte bei Procap Kanton Solothurn, Frohburgstrasse 4, Olten, oder per Mail procap.so@bluewin.ch.

Procap Kanton Solothurn, Elisabeth Schenk, Frohburgstrasse 4, 4600 Olten,

Telefon 062 206 88 92