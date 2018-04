Ende März trafen sich die Sängerinnen des encanto chor dulliken im Restaurant Wilerhof in Starrkirch. Nach dem leckeren Essen, das uns die Kasse offeriert hat konnte die Präsidentin Brigitte Wüest die 9. GV eröffnen. Zügig wurden die einzelnen Traktanden bearbeitet. Aus dem Jahresbericht der Dirigentin Elisabeth Regner wurde uns klar was so alles in dem vergangenen Vereinsjahr gearbeitet wurde. In den 37 Proben und den sechs Auftritten haben wir so einiges an Zeit aufgewendet. Dabei kam natürlich auch die Gemütlichkeit und Freundschaft nicht zu kurz. Diese Rückschau wurde von der Präsidentin gekonnt vorgetragen was uns so manches Schmunzeln ins Gesicht zauberte.

Wir mussten von einem kleinen Minus Betrag in der Kasse Kenntnis nehmen. Die beiden Revisorinnen Christine Meyer und Erika Junker empfahlen uns die Kasse zu Genehmigen und der Kassierin Decharge zu erteilen. Mit Applaus wurde die grosse Arbeit von Gaby verdankt.

Wir durften 4 neue Sängerinnen in unseren Verein aufnehmen.

Bei der Auswertung der Präsenzliste Probenbesuch stellt sich heraus, dass alle fleissig die Proben besucht haben. An der Spitze war Trudi Décaillet mit 35 Proben, Heidi Degelo, Erika Junker, Hanni Müller und Brigitte Wüest mit 33 Proben und Susi Bärtschi und Gaby Rickenbacher mit 32 Proben am fleissigsten waren. Da auch die anderen mithalten konnten wurden alle mit einem Osterhäsli beschenkt.

Brigitte und Elisabeth wurden für ihre grosse Arbeit mit einem Österlichen Blumenarrangement beschenkt. Der Vorstand erhielt von der Präsidentin einen grossen süssen Spitzbuben.

Bereits sind wir in den Proben für unser Konzert mit dem Seniorenorchester Aarau, welches am 2. Juni 2018 in der Zwingli Kirche in Dulliken stattfindet.