Generalversammlung des Samaritervereins Lohn-Ammannsegg

Der Samariterverein Lohn-Ammannsegg konnte am 14. August seine Generalversammlung unter Berücksichtigung der Vorgabe vom Bundesamt für Gesundheit durchführen.

Wir konnte alle Traktanden zügig durchgehen, einzig das Traktandum Finanzen gab doch zu Diskutieren da wir weniger Kurse infolge von der Pandemie Covid 19 und fehlender Einnahmen im Sanitätsdienst da wir keinen einzigen hatten.

Wir sind ein kleiner Verein aber sehr Aktiv Mann kann sich auf jedes einzelne Vereinsmitglied verlassen.

Es war das Jahr der Gesamterneuerungswahlen.

Silvia Neuenschwander hatte als Materialverwalterin demissioniert bleibt dem Samariterverein aber treu.

Ebenfalls hat Hansjörg Wagner als Aktuar seine Demission eingereicht bleibt aber als Vizepräsident dem Verein ebenfalls treu und unterstützt den Präsident,

Alle weiteren Vorstands und TK Mitglieder wurden für zwei weiter Jahre wiedergewählt, dies sind folgende

Präsident René Heeb

Vizepräsident Hansjörg Wagner

Materialverwalterin Katja Roos neu

Kassier Daniel Roos

Beauftragte Sanitätsdienst Sylvia Heeb

Aktuar ad Interim Katja Roos

Technische Kommission

TK Chef René Heeb

Samariterlehrerin/ Kursleiterin Sylvia Heeb

Vereinsarzt Roland Keller

Materialverwalterin Katja Roos

Rechnungsrevisoren

Brigitte Brotschi

Rolf Hunziker

Als Präsident ist es sehr toll einen solchen Verein Führen zu dürfen und in auch in der Öffentlichkeit zu Präsentieren ich bin sehr Stolz auf jedes einzelne Mitglied und sage auch mal Öffentlich Merci vielmals für alles was ihr in unserem tollen Verein macht.

Dürfen wir auch Interessierten oder unserer Dorfbevölkerung bei einer unseren Übungen zeigen was in so einem Verein gemacht wird. Vielleicht wollt ihr auch ein Teil davon sein dann Sagen wir Herzlich Willkommen bei uns im Verein.

Alle Informationen über unseren Verein oder auch im Kurswesen sind ersichtlich unter www.samariterverein-lohn-ammannsegg.ch

Freundliche grüsse

René Heeb Präsident