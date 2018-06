Seit einem knappen Jahr stellt die SVP Luterbach nun 6 Gemeinderäte. Als zweitstärkste Kraft ist sie sich ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst. So betonte der Präsident Pascal Jacomet dann auch, dass die SVP-Fraktion Akzente setzen will.

Die Leute wissen, die SVP steht für eine bodenstätige und sparsame Politik. Sie will weniger Steuern und Abgaben für die Bürger.

Am 17. März veranstaltete die SVP Luterbach eine Standaktion vor dem Gemeindehaus. Sie war damit Teil des nationalen Sammeltags für die äusserst wichtige Begrenzungsinitiative. An diesem Tag wurden im ganzen Land Tausende von Unterschriften gesammelt. Die Versammlung durfte nun erfreut zur Kenntnis nehmen, dass die nötigen Unterschriften bereits in Rekordzeit zusammengekommen sind.



Das «Luterbacher Entenrennen 2017» ist allen Teilnehmern in guter Erinnerung geblieben. An diesem geselligen Familienanlass stand nicht die Politik, sondern der Spass im Vordergrund.

Die Versammlung beschloss, dieses bewährte Konzept fortzuführen. Das «Luterbacher Entenrennen 2018» wird am 9. September um 10:00 Uhr im Waldhaus der Bürgergemeinde stattfinden. Wie letztes Jahr wird dieser humorvolle Anlass nicht nur Mitgliedern, sondern der ganzen Bevölkerung offenstehen - und natürlich wird auch wieder ein währschafter Brunch aufgetischt.