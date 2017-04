Die Freizeitwerkstatt Aarau schliesst an der diesjährigen Generalversammlung ein erfolgreiches Jahr ab.

Am 22. März 2017 fand an der Pelzgasse 17 die alljährliche Generalversammlung der Freizeitwerkstatt Aarau statt. Sie schaut auf ein interessantes Jahr zurück.

Mit den im Juni 2016 und März 2017 neu gewonnen Vorstandsmitgliedern setzt sich der Vorstand aus neun humorvollen Frauen zusammen, die ihre Kreativität gerne für die Freizeitwerkstatt einsetzen.

Katrin Strebel und Lea Stalder leiten den Vorstand weiterhin im Co-Präsidium.

Das Jahr 2017 bringt einige grosse Veränderungen für den Auftritt des Vereins hervor. Nicht nur wird eine neue Webseite entworfen und aufgeschaltet, sondern auch das gedruckte Programm erfährt eine neue Optik - und wird von nun an zweimal pro Jahr aufgelegt. Zudem wird die Freizeitwerkstatt Aarau in der Stadt durch Plakate präsenter werden.

2016 fand zum ersten Mal ein Koffermarkt in der Räumlichkeiten der Pelzgasse 17 statt. Rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller boten ihre selbst gemachten Trouvaillen an. Am 24. Juni 2017 wird der Anlass in die zweite Runde gehen.

Ein grosser Erfolg war auch das Repair Café, das am 17. September 2016 in unseren Räumlichkeiten statt fand. Die Besucher konnten ihre kaputten Gegenstände wie Kleidung, Kaffeekocher, Lampen, Puppen etc. bringen und unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer standen bei der Reparatur mit Rat und Tat zur Seite.

Auch am Neujahrsapéro der Stadt Aarau war die FZW dieses Jahr beteiligt. Bei einem Glas Wein oder Saft konnte in einer kleinen Ausstellung die Herkunft des Vereins an Hand von alten Dokumenten und Fotos nachvollzogen werden.

Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung mit Apéro fand traditionellerweise ein kreativer Workshop statt. Doris Graf half uns, aus Papier filigrane Blumenkreationen herzustellen.

Wir bedanken uns herzlich für den gelungenen Abend, das Kommen der Gäste und all den stillen Helfern.

Wer sich für Kurse, die offene Töpferwerkstatt, eine Mitgliedschaft oder für Geschenkgutscheine interessiert, findet unter www.freizeitwerkstatt-aarau.ch alle Angaben.

