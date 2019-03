Die 86. ordentliche Generalversammlung der Damenriege Lommiswil fand dieses Jahr zum ersten Mal in der Dorfhalle statt. Die Präsidentin Sibille Kessler begrüsste eine grosse Schar Turnerinnen und zwei Gäste vom Turnverein Lommiswil. Viel Freude, Einsatz und positiver Spirit ist im Verein zu spüren. Erfreulicherweise konnten fünf neue Mitglieder und zwei Mitturnerinnen in den Verein aufgenommen werden. Der Vorstand bleibt unverändert für ein weiteres Jahr bestehen. Er setzt sich wie folgt zusammen: Sibille Kessler (Präsidentin), Michèle Dürrenmatt (Verantwortliche Administration), Margot Winkelhausen (Verantwortliche Finanzen), Linda von Wartburg (Verantwortliche Erwachsene), Nina Giacometto (Verantwortliche Jugend), Nadine Breitenberger und Claudia Hovens (Verantwortliche Projekte). Die Jugendabteilung entwickelt sich weiterhin erfreulich. Junge Turnerinnen des Vereins stellen sich neu als Leiterinnen zur Verfügung. Es braucht aber zusätzlich noch erfahrene Frauen, die mitanpacken. Sibille Kessler machte einen entsprechenden Aufruf an die Versammlung. Ganz nach dem Jahresmotto 2019 – Verantwortungsvoll mittendrin. Im Juni 2019 findet in Aarau das Eidgenössische Turnfest statt. Dieser Anlass ist das turnerische Highlight des Jahres. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wird auch die Jugend daran teilnehmen. Die Vorfreude ist entsprechend gross. Weitere turnerische und gesellige Anlässe runden das umfangreiche Jahresprogramm ab. Sibille Kessler konnte vielen Frauen für ihre engagierte Mitarbeit im Verein danken. Sie alle helfen tatkräftig mit. Die Präsidentin bedankte sich zum Schluss bei der Gemeinde Lommiswil für die Unterstützung und beim Turnverein für die angenehme Zusammenarbeit. Das reichhaltige Apéro am Schluss bot Gelegenheit, die Versammlung bei angeregten und unterhaltsamen Gesprächen ausklingen zu lassen.

www.drlommiswil.ch

von Monika Wyss