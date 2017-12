Daniel Häfliger / MR Niedererlinsbach



Der letzte Anlass im Jahresprogramm der Männerriege ist traditionell der Jahresausklang. Mit den Ehefrauen und Partnerinnen gemütlich zusammensitzen, etwas Feines essen und über Gott und die Welt plaudern, dazu bot sich am 2. Dezember Gelegenheit. Rund drei Dutzend Personen trafen sich im Schützenhaus und liessen das Riegenjahr 2017 Revue passieren.

Der Vorstand fand sich etwas früher ein und gab dem Raum den letzten Schliff: farbiges Papier auf die Tische, Servietten, Besteck und Gläser platzieren – und mit Tannästen, Nüssli, Schöggeli und Mandarinen die festliche Stimmung hinzaubern. Natürlich fehlten auch Teelichter nicht.

Der Apéro war rechtzeitig bereit und die ersten Gäste konnten auf den Abend anstossen. Der Raum füllte sich und das Stimmengewirr wurde auch lauter, es gab viel zu erzählen. Um 19 Uhr läutete Präsident Hans-Peter Lochinger das Glöckchen und bat zu Tisch. Während für das Salatbuffet Selbstbedienung galt, servierte der Vorstand den Hauptgang: ein würziger Braten mit Spätzli und Erbsli und Rüebli, zubereitet von der bewährten Küchencrew mit Paul Lang, Walter Frey, Marcel Bühlmann, sowie Margrit und Kurt von Felten. Ab nächstem Jahr wird es eine Veränderung geben, denn das Kochteam hört nach vielen Jahren auf. Ein frischer Fruchtsalat mit Glacé und Rahm rundete schliesslich das Essen ab.

Hans-Peter Lochinger nutzte die Gelegenheit für einige „präsidiale“ Jahresschlussgedanken und einen Ausblick ins Riegenjahr 2018. Das wird einige Höhepunkt aufweisen, ein spezieller ist das Kantonalturnfest im Juni in Obergösgen. Der Technische Leiter Roland Lang überraschte Hans-Peter mit der Übergabe eines Fotobuchs. Der Anlass dazu war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des Solothurner Turnverbandes SOTV Ende November. Nach jahrzehntelangem Engagement in lokalen, regionalen und kantonalen Gremien und Verbänden in Führungsfunktionen tritt Hans-Peter nun kürzer – glücklicherweise nicht in der Männerriege.

Gemütlich klang der Abend aus und kurz nach Mitternacht war der Schützenkeller wieder aufgeräumt wie sechs Stunden zuvor. Nach einem Schlummertrunk verabschiedete sich auch der Vorstand in die Winternacht.