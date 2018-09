Am traditionellen Grillanlass der SP Obersiggenthal im Markthof Nussbaumen war Gemeinderatskandidat Peter Stucki ein gefragter Mann: Sei es beim Einsatz am Grill, am Buffet oder im Gespräch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. „Ich schätze Begegnungen, die einen direkten Austausch ermöglichen.“ kommentierte Peter Stucki den Anlass, der von Claudio Eckmann am Akkordeon musikalisch begleitet wurde. Auch die Kuchen aus der Markthofbäckerei Frei, die Würste der Siggenthaler Metzgerei Höhn sowie die selbstgemachten kreativen Gemüsespiesse von Monika Stucki kamen gut an.