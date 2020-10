Gelungener Auftakt: Team Argovia startet gleich mit zwei Siegen in die neue Saison

prev next

Einen starken Auftritt zeigte die 1. Mannschaft vom Team Argovia beim Start der Badminton-Saison in der Nationalliga A. Es gewann sowohl am Samstag das erste Heimspiel in Gebenstorf gegen den BC‑Uzwil als auch das erste Auswärtsspiel bei Badminton Lausanne Association jeweils mit 5:3.