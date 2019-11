Geld stinkt nicht – oder doch?

Trachtengruppe Merenschwand bietet unterhaltsamen Heimatabend mit verlockendem und vielfältigem Angebot

Wie bereits zur liebgewonnenen Tradition gehörend bot die Trachtengruppe Merenschwand am vergangenen Wochenende einen in jeder Beziehung gelungenen und unterhaltsamen Heimatabend.

Bereits an der Kasse bekommt der Besucher nicht nur das gewünschte Eintrittsbillett, sondern auch einen mit dem Logo der Trachtengruppe versehenen „Schoggitaler“, um ein erstes Mal von den verlockenden Angeboten in der Merenschwander Mehrzweckhalle zu profitieren. Der Bezug zum angekündigten Theaterstück „Es verlockends Aagebot“ ist somit hergestellt.

Noch bevor der Vorhang sich öffnet, kann der Besucher an den liebevoll dekorierten Tischen zwischen verschiedenen Getränken und Speisen das auswählen, was er zur Stärkung braucht. Selbstverständlich fehlt auch das beliebte Kuchenbuffet samt Trachtenkafi nicht. Dazu spielt bereits die Familienkappelle Birrer, „D Freiämter“ aus Oberrüti. Das Trio begleitet erstmals Volkstänze und meistert diese Herausforderung bravourös.

Der Heimatabend wird mit zwei Stücken der Singgruppe eröffnet. In ihren wunderschön anzusehenden Trachten singen die Chormitglieder unter der Leitung von Beatrice Braunwalder „In mir erklingt ein leises Lied“ und „D Wält wär voll Blueme“. Dazwischen begrüsst die Präsidentin Margrit Heim alle Anwesenden und die Delegationen der verschiedenen befreundeten Trachtengruppen sowie weiterer Vereine.

Im nun folgenden Theaterstück „Es verlockends Aagebot“ von Annelies Kreienbühl, das Regisseurin Doris Fischer mit zwölf Laiendarstellern der Trachtengruppe inszeniert hat, geht es um die verlockende Aussicht, mit dem Verkauf eines abgelegenen Landstücks viel Geld zu verdienen. Aber das Geschäft stinkt gewaltig...

Nur schon das Eintreffen des Fabrikantenehepaars Meyer auf dem Bauernhof Sunnmatt, wo es seine drei Ferienwochen im Stöckli verbringen will, entlockt den Zuschauern manches Schmunzeln. Frau Meyer (Ruth Syz) passt mit ihren hochhackig Schuhen so gar nicht in die ländliche Umgebung. Und als der Grossvater der Bauernfamilie Huber (Alois Odermatt) ihr empfiehlt, doch ein paar geeignete Schuhe von Bäuerin Vreni (Martha Wigger) für die Wanderung auszuleihen, wird im Saal herzlich gelacht. Als lohnenden Aussichtspunkt empfiehlt die in Arztromanen bewanderte Haushälterin Lina (Priska Waltispül) die „Chrüüzegg“ oder die „Chuebodechlapfalp“. Dass der Fabrikant Meyer (Rene Fischer) in der Folge die Chrüüzegg für viel Geld dem Bauern Walter Huber (Felix Fischer) abkaufen will, um seine Fabrikchemikalien klammheimlich zu entsorgen, stinkt wahrlich zum Himmel.

Schön in die Handlung eingebettet sind die Auftritte der Kindertanzgruppe. Margrit Heim hat mit Unterstützung von Michaela Kathriner den 26 Kindern vier toll dargebotene Tänze beigebracht. Die „Kleinen“ tanzen „Am Kindertanzfescht“ und „Aberot am Wätterhorn“ wobei manch ein Kind auch von der Bühne aus in den Zuschauerraum staunt. Die „Grossen“ zeigen „S trommet em Babeli“ und „Jung und zfride“. Der Nachwuchs in der Trachtengruppe Merenschwand scheint gut gesichert zu sein.

Gar nicht zufrieden mit ihren Lebensumständen ist die Bauerntochter Brigit Huber (Tanja Rüttimann). Sie muss ausprobieren, welche Kleider und Freunde zu ihr passen und es bleibt zu hoffen, dass sie den guten Stil noch findet.

Den musikalisch guten Stil gefunden hat die Singgruppe, welche vor dem zweiten Akt „Du fragsch mi, wär i bi“ und „Swing in Switzerland“ zum Besten gibt. Dass man in Merenschwand aber sehr wohl über den Schweizer Horizont hinaussieht, beweist die Erwachsenentanzgruppe unter der Leitung von Eveline Waldvogel mit dem Tanz „En Äglische“. Auch die weiteren drei Tänze zeigen, dass nicht nur altbekannte sondern auch neue und anspruchsvolle Tänze gefragt sind.

Einmal mehr darf sich das Publikum auf eine sorgfältig einstudierte Aufführung freuen. Für die passende Einrichtung auf der Bühne sorgen Josef Schuler und Felix Hänggli, für die Maske sind Judith Wey und Michaela Rey zuständig.

Für das kulinarische Wohl wird auch nach der Aufführung noch gesorgt. Es lohnt sich also sehr, sich für die Aufführungen vom kommenden Samstag 23.11., 19.30 Uhr oder Sonntag 24.11., 13.30 Uhr noch Plätze unter der Telefonnummer 056 64 47 93 zu reservieren.

- Cornelia Badertscher-Flück