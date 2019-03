Schade, es hat nicht ganz gereicht! Die Wintermeisterschaft der Solothurner Firmenmeisterschaft ging am vergangenen Mittwoch mit der Schlussrunde zu Ende. Die Fulenbacherinnen spielten eine tolle Saison. Nach der Vorrunde (8 mal gewonnen und 1 unentschieden) lagen die Fulenbacherinnen auf dem ersten Platz. Die Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 1. - 5. Platzierten der Vorrunde spielten um den Meistertitel. Auch hier konnten die Fulenbacherinnen 3 Spiele gewinnen. Der Match an der Schlussrunde gegen Luterbach sollte die Entscheidung bringen. Leider hat in der Zwischenzeit die "Verletzungshexe" zugeschlagen. Mit einem reduzierten Kader reisten wir nach Deitingen. Es war ein spannendes Spiel. Lange Zeit konnten wir gut mithalten, aber plötzlich lagen die Luterbacherinnen mit 3 Körben vorne und wir waren nicht mehr in der Lage, diese aufzuholen. Das Schlussresultat lautete 14 : 11 für Luterbach. Luterbach wies nun gleich viele Punkte auf wie wir, da aber die direkte Begegnung zählte, mussten wir uns mit dem 2. Platz zufrieden geben. Bald beginnt die Sommersaison. Wir trainieren jeden Montag von 19.15 - 20.30 Uhr auf der Spielwiese des Schulhauses Salzmatt. Interessierte Spielerinnen sind jederzeit herzlich willkommen. Auch ein Schnuppertraining ist jederzeit möglich. Wir freuen uns auf euch. Therese Nyffeler