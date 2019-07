Gestützt auf die etlichen Wettkampferfolge in der Saison 2018/19 auf internationaler Ebene an Punkteturnieren in Europa (Deutschland, Luxemburg, Österreich, Tschechien und Kroatien) und der kämpferischen Einstellung an Wettkämpfen, wurde Nur Kars am 27. Juni 2019 vom Selektionsausschuss der Swiss Karate Federation (SKF) für die 11. WKF Junioren Karate Weltmeisterschaften in Santiago de Chile selektioniert.

Nur Kars (mehrfache Medaillengewinnerin an nationalen und internationalen Turnieren) ist ein Nachwuchstalent aus der Region und trainiert im regionalen Stützpunkt beider Basel (Budo Sport Center) in Liestal.

Für Nur ist es das erste Mal, dass sie sich für eine offizielle WKF Karate Weltmeisterschaft selektionieren konnte. Die Leistungssportlerin ist Mitglied der Nationalmannschaft der Swiss Karate Federation (SKF). Sie wird von der Leistungssportförderung Baselland (LSF BL) unterstützt und absolviert eine KV-Berufslehre als Kauffrau bei der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BL.