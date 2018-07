Nach Beszeit im Vorlauf, Bronze im Final

Bei den Riemenbooten in der Kategorie Elite Männer fuhr der Vierer mit Patrick Birchmeier, Felix Reber, Anton Flohr und Scott Bärlocher Bestzeit in den Vorläufen am Samstag und erreichte den 3. Rang (06:23:73 Min.) in einen sehr dichten Feld mit der Bronzemedaille im Finalrennen vom Sonntag.

In der Kategorie Masters (über 27 Jahre) starteten die Badener im Achter in der Alterskategorie C und erreichten den 2. Rang über die Strecke von 1000m (03:10:79 Min.). Zwei Nachwuchsruderer U17 waren am Freitag im Doppelzweier in den Vorläufen gestartet, ohne die Qualifikation zu erreichen.