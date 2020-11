Fünf Medaillen für Aarefisch an Kurzbahn Schweizermeisterschaft

Die Kurzbahn-SM, die einzige nationale Meisterschaft in einem Hallenbad in diesem Jahr, war für den SC Aarefisch die erfolgreichste Meisterschaftsteilnahme in der Vereinsgeschichte: Die Aargauer waren der fünftbeste Schweizer Verein in der Punktewertung – und das obwohl die Bedingungen nach fast einem Jahr ohne «richtig wichtigem Wettkampf» schwierig waren.

Mit einem umfassenden Schutzkonzept erhielt die Kurzbahn-SM vom Kanton Wallis, wo ein Teil-Lockdown herrscht, den Status einer Profisport-Veranstaltung. Der Nationale Verband Swiss Aquatics reduzierte dazu die Teilnehmerzahl stark, vor Hallenbadeintritt wurde den Athleten jedes Mal die Temperatur gemessen. Desinfektionsmitteldispenser waren omnipräsent, lediglich Trainer und Funktionäre säumten den Beckenrand und die Medaillen mussten die Gewinner selber abholen. Das alles raubte dem Event zwar die Atmosphäre, die sonst herrscht, der Jubel und das Anfeuern der Klubkollegen und der Zuschauer fehlte schon, aber lieber so als eine Wettkampfabsage mehr.

Als erfreulich bezeichnete Swiss Aquatics das Nachrücken von zahlreichen Teenagern in allen Disziplinen. Auch Athleten des SC Aarefisch zählen zu diesen neuen Namen auf nationaler Ebene.

Zum Beispiel die 15-jährige Anna Vismara aus Brugg, die nun zum ersten Mal bei der Elite auf dem Podest stand. Sie gewann mit neuen persönlichen Bestzeiten und Aargauer Rekorden im Delfin über 50m in 27.55 Sekunden und über 100m in 1:00.98 Minuten Silber beziehungsweise Bronze.