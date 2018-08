26. Fricker Strassenfest – Di. 14. August 2018 ab 18 Uhr

Das vom Verschönerungsverein Frick organisierte Fricker Strassenfest findet dieses Jahr ausnahmsweise am Dienstag, 14. August statt, weil der Mittwoch auf einen Feiertag fällt. Um 18 Uhr fällt der Startschuss für das traditionelle und bei der Bevölkerung sehr beliebte Fest.

Mitten in Frick, auf der gesperrten und in einen Festplatz umfunktionierten Hauptstrasse, sorgt die Band "Paolos Fricktal Krainer" für unbeschwerte Stunden bei guter Musik und Tanz. Die Besucher erwartet ein kulinarisches Angebot, das sich sehen lassen kann: Fackel- und Maisspiesse, Würste vom Grill, Raclette, Fisch, Penne Bolognese, Kebab, Pizza, Crêpes, Kuchen, Glace und vieles mehr wird von diversen Vereinen mit viel Herzblut angeboten. Auch ein vielseitiges Getränkeangebot steht bereit. Für eine gute Stimmung ist also gesorgt.

Reservieren Sie sich diesen Termin und nutzen sie die Gelegenheit, sich an diesem Sommerabend auf der Fricker Hauptstrasse verwöhnen zu lassen. Geniessen sie die einmalige Atmosphäre und die Gespräche mit anderen Festbesuchern. Der Eintritt ist frei.

Verschiebedatum bei schlechter Witterung: 16., 22. oder 23. August.

Die Durchführung des Festes wird auf der Homepage der Gemeinde Frick publiziert.

Verschönerungsverein Frick

Markus Stihl, Präsident