Dieses Wochenende fand in Winterthur das erste Aussenturnier der Saison statt. Die Freespeed Ladies reisten mit einem kleinen Team von nur 11 Spielerinnen an. Dank einer starken Teamleistung qualifizierten sie sich mit dem zweiten Platz in den Gruppenspielen (gegen Panters 7:6; gegen ZUF 4:11, gegen Innsisters 11:4). Den Baslerinnen wurde mit dieser schönen Überraschung bewusst, wie viel Potential im Team steckt und der Hunger nach mehr wurde geweckt.

Die Erfolgsserie brach nicht ab: es folgten die Siege gegen West (7:6) und Crazy Dogs (10:4)! Damit standen die Freespeed Ladies gegen ZUF im Final. Die Baslerinnen starteten beinahe fehlerlos mit einem 4:0 gegen die Favoriten und verwerteten deren Patzer souverän in eigene Punkte. Nach den ersten 20 Minuten brach aber die Leistung des Teams etwas ein und die Belastung der vorherigen Spiele wurde vermehrt spürbar. Glücklicherweise konnte das Team die Kräfte nochmals bündeln und holte sich mit einer kämpferischen Leistung den Sieg (10:7)! Ein ganz spezieller Moment für das Team, da es sich um den allerersten Turniersieg überhaupt in der Geschichte der Freespeed Ladies handelt.