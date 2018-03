Sommer, Strand und Sonnenschein – daran denkt man oft, wenn man vom Frisbee spielen hört. Dass es aber auch möglich ist im März nach dem Frisbee durch den Sand zu hechten, wurde am vergangenen Wochenende in Yvonand bewiesen. Dort fanden die Schweizer Meisterschaften im Beach Ultimate Frisbee in den drei Divisionen Frauen, Open und Mixed statt. Freespeed war sowohl mit einem Frauen- wie auch mit einem Herrenteam vertreten, wobei beide Mannschaften um die Qualifikation für die Europäischen Beach Ultimate Club Meisterschaften (EBUCC) spielten.



Das erste Spiel gegen die Panthers (Bern) dominierten die Ladies. Schnell erspielten sie sich einen Punktevorsprung und konnten diesen bis zum Ende auf ein 11:4 ausbauen.

Im zweiten und zugleich Finalspiel traten die Ladies gegen ZUF (Zürich) an. Nach einem ausgeglichenen Spiel bis zur Halbzeitpause, übernahmen die Ladies die Führung und punkteten dreimal in Folge. Mit dem Ende der Spielzeit waren beide Teams wieder gleichauf (9:9), sodass der Universe-Punkt entscheiden musste. Der Sieg und die Qualifikation für die EBUCC waren so nah. Der Druck übertrug sich auf die Spielweise, die plötzlich verhalten und zögerlich wurde. Kurz vor dem entscheidenden Punkt in der Endzone verloren die Ladies die Scheibe und konnten sie nicht mehr zurückerlangen. ZUF punktete und wurde damit Schweizer Beach Ultimate Meister. Mit gemischten Gefühlen freuten sich die Freespeed-Ladies über den zweiten Platz. Auch wenn es für die Qualifikation nicht reichte, war das spannende Finalspiel ein guter Auftakt für die neue Outdoor-Saison.

Die Herrenmannschaft spielte zweimal gegen Scorillaz (Bern), das einzige andere Herrenteam, welches an der Beach-SM teilnahm. Beide Spiele wurden souverän gewonnen und Freespeed durfte sich am Ende des zweiten Spieles Schweizermeister in Beach Ultimate nennen.



Zum Abschluss dieses sonnigen Tages begrüssten drei mutige Ladies den Frühling mit einem Bad im eiskalten Neuenburger See und erledigten anschliessend mit einer Treibholzsammelaktion gleich noch den ersten Frühjahrsputz am Strand.