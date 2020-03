Frauenturnverein Villigen: neue Leitung gefunden, neue Mitglieder gesucht

Die Mitglieder des Frauenturnvereins Villigen haben sich am letzten Donnerstag im Besserstein-Lokal zur Generalversammlung getroffen. Gleich drei neue Vorstandsmitglieder waren zu wählen, zudem eine neue Präsidentin. Denise Stauffer übernimmt dieses Amt – zudem wurden neu in den Vorstand Priska Notter als Kassiererin, Hanna Ritter als Aktuarin und Petra Küng als Beisitzerin gewählt. Andrea Wüthrich übernimmt das Amt als Technische Leiterin des Frauenturnvereins.

Die übrigen Traktanden wurden ohne besondere Bemerkungen genehmigt und verabschiedet – Mit einem feinen Abendessen aus dem Restaurant Hirschen wurde die fast komplett neue Vereinsleitung gefeiert –Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen im Frauenturnverein Villigen. An den Donnerstagabenden in der Schulanlage Erbslet. Die erste Stunde ist für das Schnurballspiel reserviert, danach wird unter wechselnden Leiererinnen geturnt, getanzt oder Aerobic gemacht. Abwechslung im Vereinsjahr bieten der Spieleabend, ein Kegelturnier oder auch die Vereinsreisen. Zudem ist der Frauenturnverein an den Anlässen im Dorf wenn immer möglich mit dabei. Interessiert, im Frauenturnverein Villigen mitzuturnen? Die neue Präsidentin, Denise Stauffer freut sich auf neue Kontakte unter Telefon 076 210 27 27.