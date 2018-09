Kürzlich reisten 16 gut gelaunte, reiselustige Turnerinnen der Frauenriege Lostorf mit dem Bus nach Olten. Anschliessend fuhren wir mit dem Zug nach Luzern. Im Zug genossen wir einen Kaffee und ein frisches, selbstgemachtes Zöpfli mit einem Schoggistängeli. Nachher reisten wir nach Andermatt weiter. Dort tranken wir einen Campari Soda, den eine Turnerin, die leider an der Reise nicht teilnehmen konnte, spendiert hatte. Danach marschierten wir zu einem Picknickplatz, wo wir uns zu unserem mitgebrachten Lunch ein Glas Prosecco genehmigten. An dieser Stelle danken wir allen Spenderinnen ganz herzlich! Weiter ging die Reise nach Realp, wo wir nach einem kurzen Fussmarsch den Bahnhof der Dampfbahn Furka-Bergstrecke erreichten. Mit dem Dampfzug fuhren wir, mit einem kurzen Wasserauffüllhalt und einem Zwischenhalt beim Furka-Scheiteltunnel, nach Gletsch. Nach dem Zimmerbezug im Hotel Glacier-du-Rhone spazierten wir in Richtung Rhonegletscher (oder was von diesem noch übrig ist). Wieder zurück im Hotel genossen wir ein vorzügliches Nachtessen mit anschliessendem Quiz und einem Baileys als Schlummertrunk. Danach war schon bald Nachtruhe angesagt.

Am anderen Morgen wurden wir mit einem reichhaltigen und feinen Frühstücksbuffet verwöhnt. Schon war es Zeit, unsere Siebensachen zusammenzupacken. Anschliessend fuhren wir mit dem Zug nach Oberwald. Von dort wanderten wir dem Rotten entlang nach Obergesteln ins Golfrestaurant Source-du-Rhone, wo wir das Mittagessen inkl. Apéro und Dessert einnahmen. Leider begann es in der Zwischenzeit zu regnen, dies trübte unsere Stimmung jedoch nicht. Als es nicht mehr regnete, machten einige von uns einen kurzen Dorfrundgang. Danach begaben wir uns zum Bahnhof, wo wir den Zug bestiegen, der uns über Brig und Bern wieder nach Olten führte. Nach einem Spurt erreichten wir den Bus, der uns wieder wohlbehalten nach Lostorf zurückbrachte. Es war eine tolle Reise mit vielen Eindrücken und wir danken den beiden Organisatorinnen Doris Schiegg und Anny Egli ganz herzlich dafür!

Susi Niederhauser, Lostorf