Frauenhandball (SPL2): LC Brühl II – HSG Leimental

Nach einem erfolgreichen Spiel gegen den HV Olten (29:35), spielt das Damen 1 am kommenden Samstag gegen den Tabellenfünften LC Brühl II. Am kommenden Samstag geht es für die erste Damenmannschaft darum, in der Tabelle ein Treppchen höher zu steigen. Die St. Gallerinnen liegen nach acht Spielen, 4 Siegen und 4 Niederlagen, gleich auf, wie die Baselbieterinnen. Kann das Team von Mathys/Herde die Partie für sich entscheiden, können sie ihren Vorsprung auf die Brühlerinnen vergrössern. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass die HSG in diesem Spiel noch eine offene Rechnung zu begleichen hat. Im letzten Cup-Spiel gegen den LC Brühl mussten die Damen der HSG Leimental nach einer klaren Niederlage (35:21) wieder nach Hause zurückkehren.