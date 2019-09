Fraktionsausflug unter dem Motto «Genuss pur»

Ein sonniger Tag, keine Wolke am Himmel – einfach nur schön oder anders gesagt, die SVP Fraktion ist auf ihrem jährlichen Ausflug. Pünktlich um 08.45 Uhr fand sich die Fraktion der SVP Dietikon auf dem Zelgliplatz ein, wo sie von Gemeinderätin Eveline Heiniger in Empfang genommen wurde. Niemand wusste wohin es geht und alle rätselten. Mit einem «Klein-Car» ging es für einen kurzen Kaffeestopp nach Wädenswil und anschliessend weiter nach Stein ins Appenzellerland: In der örtlichen Schaukäserei erhielten alle SVP-Schürzen, denn das Mittagessen, «Chäs-Hörnli», musste selber produziert werden. Von Stein führte der Weg weiter nach Urnäsch zur Holzofenbäckerei, wo eigenhändig Appenzeller Biber hergestellt wurden. Nach kurzer Verschnaufpause fuhr die Reisegruppe weiter zum Apéro und anschliessendem Nachtessen im "Haus der Freiheit" von aNR Toni Brunner.

Der Tag war wunderschön und zeigte, dass der Wettergott auch der SVP Dietikon zugetan ist, ganz dem SVP-Sünneli-Logo entsprechend. Im «Klein-Car», gefahren von unserer Gemeinderätin und Organisatorin des Anlasses, startete die Reise in Dietikon. Gut gelaunt und mit vollem Elan stiegen wir in «Stein/Appenzell» bei der Schaukäserei aus, wo wir in einem wunderschön dekorierten Saal unser Mittagessen unter Anleitung selber machen durften: Zu den «Chäshörnli» gab es Apfelmus und geröstete Zwiebeln. Nach einer kleinen Verdauungspause ging es weiter Richtung Urnäsch, wo wir in einer Holzofenbäckerei selber Appenzeller Biber herstellen konnten - Einige «Grob-Motoriker» bekundeten bei der Produktion etwas Mühe, trotzdem waren die fertigen Produkte sehr fein.

Nebst schönem Wetter war der Humor ständiger Begleiter. Mit einem kleinen ungeplanten Umweg kamen wir im Restaurant Haus der Freiheit an, wo es zunächst einmal Apéro gab, bevor aNR Toni Brunner in gutgelaunter Manier über seine Ehringer-Kühe erzählte. Natürlich durfte die Politik nicht fehlen und so erfuhr man hochspannende «Internas». Nach dem feinen Essen auf dem «heissen Stein» und einigen guten Weintropfen wurden wir vom speziell ins Toggenburg angereisten Chauffeur Sven wieder sicher nach Hause gefahren. Herzlichen Dank an Eveline Heiniger für die perfekte Organisation!

