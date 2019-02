Das Gesundnetz Freiamt, die Vereinigung verschiedener Therapeuten der Region präsentiert im Rahmen einer Vortrags- und Informationsveranstaltung am Samstag, 16. Februar 2019 von 10 – 16 Uhr, Pflegi Muri, im Trakt Löwen, am Nordklosterrain 1 verschiedenste interessante Ansätze zur Erhaltung oder Wiedererlangung ganzheitlicher Gesundheit.

Neben den Therapeuten werden auch drei namhafte Gast-Referenten zu Wort kommen.

Peter Andres (Leiter der SwissMedtech) spricht zum Thema:

«Gesunde Mitarbeiter machen Unternehmen erfolgreich»

Laut Peter Andres zeigt sich, dass Unternehmen, die achtsam mit den Ressourcen ihrer Mitarbeiter umgehen, das Gesundheitspotenzial sowie die Motivation steigern. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Arbeitsqualität und wirtschaftlichen Erfolg aus, sondern erhöht auch die Attraktivität der Firma als Arbeitgeber.

Fabian Lötsch (Kräuterexperte) referiert zum Thema:

«Gegen alles ist ein Kraut gewachsen»

Der Kräuterexperte verfügt über ein sehr umfassendes Wissen was Kräuter und deren Anwendung angeht. Er berichtet von erstaunlichen Heilerfolgen bei unterschiedlichsten Leiden und setzt einen Schwerpunkt beim Thema: Fit in den Frühling – Entgiften und Entschlacken mit Löwenzahn & Co.

Dr. med. Martin Vosseler trägt vor zum Thema:

«Lass’ Deine Nahrungsmittel Deine Heilmittel sein»

Der Mediziner erläutert, wie man sich gesund ernähren kann und welch’ zentrale Bedeutung der Bewegung bei der Erhaltung der Gesundheit zukommt.

Theres Schöni (Mentalcoach) zum Thema:

«Nachhaltige Gesundheit durch Kommunikation mit der Körperintelligenz»

Unser Körper wird von einer sehr intelligenten Organisationseinheit gesteuert: unserem «inneren Doktor». Mittels perfekter Kommunikation, Koordination und Kooperation werden die Prozesse im Körper gelenkt. Unsere Lebenseinstellung und unsere Gefühle beeinflussen mit ihrer Kraft dieses empfängliche Netzwerk. In einem weiteren Vortrag können die Zuhörer mehr über die Einflüsse früherer Leben und den Umgang mit deren belastenden Nachwirkungen erfahren. Es gibt Wege, sich von diffusen Ängsten und körperlichen Disbalancen zu lösen, um Körper und Seele zu stabilisieren.

Esther Kall (Kinesiologin AP®, Klangschalen-Therapeutin) zum Thema:

«Stress – Chaos und Potenzial»

Jede gemachte Erfahrung hinterlässt ihre Spuren in unseren Zellen. Es kommt vor, dass manche Ereignisse durch entsprechende Lesart und den individuellen Erfahrungshintergrund zu dauerhaften Blockaden im Energiesystem führen.

Der im Körper herrschende destruktive Stress kann durch gezieltes Beseitigen der Blockaden und dadurch freigesetzte Energie zu einem grossartigen Potenzial werden.

Norfried Richter (Sozialpädagoge, Psychologischer Berater) zum Thema:

«Bewusstwerdung und Potenzialentfaltung»

Unser Potenzial ist wie ein grosses Orchester. Je mehr Instrumente unseres Lebensorchesters wir beherrschen und je bewusster wir diese einsetzen können, umso grösser wird unser innerer und äusserer Reichtum.

Barbara Vögeli (persönliche und individuelle Lebensberaterin) zum Thema:

«Innerer Frieden und Wertschätzung»

Für den Quantenphysiker Anton Zeilinger ist nicht Materie, sondern Information der Urstoff des Universums. In-form-a(k)tion wirkt auf uns, worauf wir wiederum mit einer formgebenden Aktion antworten. Es ist keineswegs nur unser eigenes Weltbild, das die erlebbaren Geschehnisse verursacht. Jene, anderer Menschen sind ebenfalls am Werk.

Mit der Hinwendung zum inneren Frieden können wir jedoch etwas zum äusseren Frieden beitragen. Dies fördert gleichzeitig die Wertschätzung gegenüber sich selbst und gegenüber den Mitmenschen.

