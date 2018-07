In diesem Jahr bereiteten die Pädagogen und Pädagoginnen des Chinderhort Neumatt, Dornachertrsse 20 in Olten sich auf das Thema "Rund um das Filmen" vor. Am Montag, 09.07.2018, startete die alljährliche Tageslagerwoche mit dem Drehen einer Kochshow. Dienstags ging es dann hinter die Kulissen des You Cinema, wo Frau Fiore uns das heutige Filmen erklärte. Im Anschluss zeigte sie uns noch eine "alte" Filmrolle und erzählte uns wie das früher im Kino war. Am Mittwoch ging es dann hinter die Kulissen des SRF 1. Den Rest der Woche verbrachten die Kinder damit, dass sie eine eigene geschriebene Geschichte mit Handpuppen filmten, Daumenkinos herstellten und Makroaufnahmen machten. Am Ende der Ferien erhalten alle Kinder ihre Aufnahmen. Ich bedanke mich bei allen Kindern für das Mitarbeiten und Gestalten dieser tollen Tageslagerwoche. Ebenfalls geht mein Dank an Frau Fiore beim You Cinema und an meine MItarbeitenden, die diese Woche zu einem grossen Abenteuer für die Kinder machten.